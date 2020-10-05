МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Свыше 20% жителей России готовы сделать новую прививку от коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса "Единой России".

Привиться от коронавирусной инфекции готовы 23% респондентов. Не готовы к вакцинации — 73%.

При этом около 4 процентов опрошенных заявили, что уже переболели коронавирусом: прививка им не нужна.

Абсолютное большинство респондентов — 93% — считают, что проводить вакцинацию от коронавируса нужно только на добровольной основе.

Около 7% россиян заявили, что прививки нужно сделать обязательными для всех.

Что касается того, какие вакцины предпочитают россияне, то в случае с коронавирусной инфекцией, препарату отечественного производства обдали свое предпочтение 24% респондентов. 13% хотели бы привиться импортной вакциной.

63% опрошенных считают, что не имеет значения страна производства препарата. На первом месте — эффективность.

Свыше половины опрошенных 52% заявили, что ожидают в России второй волны пандемии. 37% считают, что второй волны не будет. Не верят в существование COVID-19 11% россиян.