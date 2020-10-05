МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бывший заведующий лабораторией новосибирского центра "Вектор", вирусолог Александр Чепурнов в беседе с порталом "Ura.ru" заявил, что иммунитет к коронавирусной инфекции у переболевших сохраняется только только около полгода.

Он отметил, что в течение трех-четырех месяцев у переболевших COVID-19 пациентов снижаются уровень антител в крови вплоть до полного исчезновения.

К пятому-шестому месяцу, подчеркнул ученый, клеточный иммунитет человека перестает отвечать на коронавирусный антиген.

"Те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения", — предупредил вирусолог.

Он также считает, что рост числа переболевших не поможет сформировать коллективный иммунитет к COVID-19.

"Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет. <…> Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся", — отметил он.