МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. За исследования гепатита С Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 году присудили ученым Харви Альеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу.

"Впервые в истории вирус гепатита С теперь можно вылечить. Открытия лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней", — отметил представитель Нобелевского комитета.

Напомним, что в Стокгольме стартовала традиционная ежегодная Нобелевская неделя.

Первыми стали известны имена нобелиатов по медицине. Во вторник, как ожидается, назовут имена лауреатов по физике, в среду- по химии, в четверг — по литературе, в пятницу — премию мира. Через неделю 12 октября, будет вручена премия памяти Альфреда Нобеля по экономике. Ее учредителем выступает Госбанк Швеции.