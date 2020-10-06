Роспотребнадзор рассказал о людях с врожденной защитой от коронавируса
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор выяснил, почему некоторые люди не подвержены риску заболеть новым коронавирусом.
Как пишет РИА Новости, люди могут обладать врожденной "защитой" от COVID-19 из-за мутации в генах.
Как отметили в ведомстве, определенные генные изменения в каждом конкретном случае могут повлиять на восприимчивость организма к различным инфекциям и вирусам. Эти мутации могут замедлить, или, наоборот, облегчить проникновение вируса в клетки.
"Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех "счастливчиков", кто "защищен", — сообщает ведомство.
https://1prime.ru/sience/20201006/832116882.html