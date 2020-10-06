МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор выяснил, почему некоторые люди не подвержены риску заболеть новым коронавирусом.

Как пишет РИА Новости, люди могут обладать врожденной "защитой" от COVID-19 из-за мутации в генах.

Как отметили в ведомстве, определенные генные изменения в каждом конкретном случае могут повлиять на восприимчивость организма к различным инфекциям и вирусам. Эти мутации могут замедлить, или, наоборот, облегчить проникновение вируса в клетки.

"Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех "счастливчиков", кто "защищен", — сообщает ведомство.