МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Нобелевскую премию по химии за текущий 2020 год получили ученые Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудне. Комитет признал их вклад в разработку технологии редактирования генома CRISPR/Cas9, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Французский микробиолог Шарпантье в настоящее время работает в Германии. Американский биохимик Дженнифер Дудне трудится в Университете Беркли в Калифорнии.

Несколько лет назад они открыли молекулярный "иммунитет" у бактерий, при помощи которого они защищаются от вирусов.

Этот метод удалось применить для сверхточного редактирования геномов различных организмов.

В настоящее время ученые по всему миру используют этот "геномный редактор", создавая подходы к лечению тяжелых заболеваний. в Том числе — в лечении СПИДа и наследственных заболеваний.