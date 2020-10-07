МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Директор научного Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, как будет проходить вакцинация пожилых людей от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что у пожилых людей, по сравнению с молодыми, антитела к COVID-19 после ввода вакцины могут вырабатываться хуже.

"Из общих соображений не должно быть (иных нежелательных реакций. — Прим. ред.). Единственное, что возможно, они менее хорошо будут отвечать на вакцинацию, потому что иммунная система не так хорошо реагирует, а в плане побочных эффектов вряд ли будут какие-то другие. Хотя надо дождаться окончания исследования", — пояснил в беседе с РИА Новости врач.

Напомним, что Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. препарат разработан НИЦЭМ имени Гамалеи, производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина получила название "Спутник V", предусмотрено, что вакцинация должна проходить в два этапа: будут введены два компонента с промежутком в три недели.