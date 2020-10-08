Попова рассказала об усложнении ситуации с коронавирусом в России
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России усложняется. Как заявила в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова, именно поэтому сейчас в стране необходимо ответственно отнестись ко всем мерам по борьбе с COVID-19.
По ее словам, в настоящее время темпы распространения COVID-19 ускорились сразу в 60 субъектах России. При этом власти регионов были подготовлены к такому развитию событий.
По словам руководителя Роспотребнадзора, в 20 регионах обстановка стабильная. В некоторых — рост заболеваемости коронавирусом пошел на спад: но только там, где все жители строго соблюдают ограничения.
Попова добавила, что ухудшение ситуации с распространением инфекции связано с тем, что сейчас многие граждане вернулись из отпусков "с коронавирусом".
Она отметила, что в образовательных учреждениях ухудшения ситуации не зафиксировано.
Основная часть новых случаев заболевания вирусом приходится на россиян возрастной группы от 30 до 49 лет. Но и среди пожилых граждан показатели заболеваемости растут.
Попова особо подчеркнула, что российская наука и медицина стоит перед новым вызовом: необходимо создать тесты для определения уровня иммунитета к коронавирусной инфекции. Сейчас над этой задачей работают сотрудники научных центров в Оболенске и "Вектора" в Новосибирске.
https://1prime.ru/sience/20201008/832130794.html