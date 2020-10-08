МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России усложняется. Как заявила в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова, именно поэтому сейчас в стране необходимо ответственно отнестись ко всем мерам по борьбе с COVID-19.

По ее словам, в настоящее время темпы распространения COVID-19 ускорились сразу в 60 субъектах России. При этом власти регионов были подготовлены к такому развитию событий.

По словам руководителя Роспотребнадзора, в 20 регионах обстановка стабильная. В некоторых — рост заболеваемости коронавирусом пошел на спад: но только там, где все жители строго соблюдают ограничения.

Попова добавила, что ухудшение ситуации с распространением инфекции связано с тем, что сейчас многие граждане вернулись из отпусков "с коронавирусом".

Она отметила, что в образовательных учреждениях ухудшения ситуации не зафиксировано.

Основная часть новых случаев заболевания вирусом приходится на россиян возрастной группы от 30 до 49 лет. Но и среди пожилых граждан показатели заболеваемости растут.

Попова особо подчеркнула, что российская наука и медицина стоит перед новым вызовом: необходимо создать тесты для определения уровня иммунитета к коронавирусной инфекции. Сейчас над этой задачей работают сотрудники научных центров в Оболенске и "Вектора" в Новосибирске.