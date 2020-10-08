МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российских ученых из Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи предложили выдвинуть на Нобелевскую премию за разработку первой в мире вакцины от COVID-19.

С таким предложением выступили в комитете нижней палаты российского парламента по охране здоровья.

Как заявил в беседе с РИА Новости зампред комитета Думы Леонид Огуль, речь идет о научном открытии российских ученых, масштаб которого трудно переоценить.

Это изобретение, отметил собеседник, послужит на благо всего человечества.

Огуль напомнил, что COVID-19 принес пандемию такого масштаба, с какой человечество сталкивалось последний раз более ста лет назад: во время эпидемии "испанки".

"Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 миллион человек в мире и более миллиона погибло, — это настоящий прорыв в области науки и медицины. И конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом", — считает депутат.

В свою очередь член комитета Госдумы Борис Менделевич заявил, что создатели первой вакцины достойны выдвижения на премию.

"Новый коронавирус за считанное время унес более миллиона жизней на планете. До сих пор среди всего есть достаточно противоположные мнения о нем. И в данных условиях, на мой взгляд, вакцина от COVID-19 — это действительно мировой прорыв. В случае доказанной эффективности она сможет сохранить жизни и уберечь от нежелательных последствий здоровье миллионов людей по всему миру. Считаю, создатели вакцины достойны быть, как минимум, претендовать на Нобелевскую премию", — заявил Менделевич.