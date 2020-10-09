МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Почти 90% пациентов, которые инфицированы коронавирусом, при тестировании говорят о том, что не имеют ни одного из трех контрольных симптомов заболевания. Как пишет Daily Mail, только у 16 из 115 добровольцев с положительным результатом теста на COVID-19 были обнаружены симптомы заболевания.

По мнению ученых, выводы их исследования подчеркнули важность повсеместного тестирования, вне зависимости от наличия признаков заболевания.

Британские ученые также проанализировали информацию о 36 тысячах добровольцев, которым сделали мазок на вирус в период с конца апреля и до конца июня.

У 16 из 115 человек с положительным тестом в день взятия пробы наблюдался хотябы один из следующих симптомов:

жар,

кашель



потеря вкуса или обоняния.



По мнению Национальной службы здравоохранения (NHS) Британии, именно эти симптомы говорят о наличии коронавирусной инфекции.

Позднее, когда к списку главных симптомов добавилась одышка, 23% исследуемых имели предупреждающие признаки.

Не смотря на то, что 158 человек на момент участия в опросе и тестировании страдали по крайней мере одним из трех явных симптомов, только 10% из них имели вирус. Это говорит в пользу того, что необходимо тысячам людей, которые этой зимой будут страдать от похожих на коронавирус симптомов, пройти тестирование.

Это единственный способ узнать, есть ли у них COVID-19.