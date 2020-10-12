МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Специалисты оценили проведенное учеными Великобритании исследование, которео показало еще несколько симптомов, свидетельствующие о заражении человека новой коронавирусной инфекцией, пишет РБК в понедельник.

Как заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко, все варианты проявлений COVID-19 на коже были описаны еще весной текущего года, в начале пандемии.

"Если не ошибаюсь, эти особенности есть в методических рекомендациях Минздрава, еще в седьмой версии", — прокомментировал эксперт.

В свою очередь вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что сейчас, когда уже девять месяцев человечество борется с коронавирусом, "открывать" новые симптомы заражения "довольно сложно".

"Это вызывает интерес, тут речь может идти о новых вариантах вируса", — пояснил Альтштейн.

Напомним, что на прошлой неделе британские ученые назвали новые симптомы, которые проявляются при заражении COVID-19. В том числе:

боль в мышцах,



повышенная утомляемость,



волдыри на ногах.



Как отметили эксперты, проявление таких симптомов зависит от возраста заболевших, а также от особенностей организма в каждом случае.

При этом министерство здравоохранения Великобритании приняло решение не вносить обнаруженные новые признаки инфекции в список индикаторов симптомов коронавируса. Это было сделано, чтобы не перегружать центры тестирования.