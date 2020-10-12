Ученые назвали изменения в организме зараженного COVID человека
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В Калифорнийском технологическом институте в Пасадене (США) ученые раскрыли механизмы, при помощи которых новый коронавирус SARS-CoV-2 изменяет зараженные клетки человека, отключая системы защиты организма и синтез белков.
Как пишет журнал Cell, этот механизм блокировки способствует развитию у человека тяжелых симптомов при COVID-19.
По данным ученых, каждый из белков, продуцируемый геномом коронавируса, взаимодействует с молекулярными компонентами внутри клеток организма человека.
Выяснилось, что SARS-CoV-2 атакует сразу три важных клеточных процесса, нарушая при этом синтез белков организма-хозяина.
Первое: вирус вызывает дисфункцию созревания матричной РНК (мРНК). Это молекула, которая осуществляет перенос генетической информации из ядра клетки к рибосомам, в которых, в свою очередь, происходит синтез белков.
Второе: коронавирус блокирует сами рибосомы.
Третье: вирус нарушает систему транспортировки белков за пределы клетки.
В совокупности три этих процесса препятствуют нормальной работе защитных систем клетки человека.
Отмечается, что в то же время пораженная клетка не умирает, из-за этого вирус может использовать и ее, и ресурсы клетки для собственного размножения.
https://1prime.ru/sience/20201012/832146962.html