МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В Калифорнийском технологическом институте в Пасадене (США) ученые раскрыли механизмы, при помощи которых новый коронавирус SARS-CoV-2 изменяет зараженные клетки человека, отключая системы защиты организма и синтез белков.

Как пишет журнал Cell, этот механизм блокировки способствует развитию у человека тяжелых симптомов при COVID-19.

По данным ученых, каждый из белков, продуцируемый геномом коронавируса, взаимодействует с молекулярными компонентами внутри клеток организма человека.

Выяснилось, что SARS-CoV-2 атакует сразу три важных клеточных процесса, нарушая при этом синтез белков организма-хозяина.

Первое: вирус вызывает дисфункцию созревания матричной РНК (мРНК). Это молекула, которая осуществляет перенос генетической информации из ядра клетки к рибосомам, в которых, в свою очередь, происходит синтез белков.

Второе: коронавирус блокирует сами рибосомы.

Третье: вирус нарушает систему транспортировки белков за пределы клетки.

В совокупности три этих процесса препятствуют нормальной работе защитных систем клетки человека.

Отмечается, что в то же время пораженная клетка не умирает, из-за этого вирус может использовать и ее, и ресурсы клетки для собственного размножения.