МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об особенностях второй российской вакцины от коронавируса, которую создали специалисты новосибирского научного центра "Вектор", пишет "Российская газета".

По словам главы ведомства, вторая вакцина лучше всего подойдет пожилым людям и тем, кто болен хроническими заболеваниями.

Она пояснила, что этот препарат не вызывает аллергических реакций.

Вакцина была протестирована на животных и людях: аллергических реакций замечено не было.

Попова особо отметила, что у этой вакцины нет побочных эффектов: она синтетическая. Препарат был разработан без использования белка животного происхождения, на основе полученных искусственным путем частиц коронавирусной инфекции.