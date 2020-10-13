МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. По мнению президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева, мировую пандемию коронавируса остановит вакцинация.

"И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Напомним, что в августе текущего 2020 года Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Вакцина разработана специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. препарат получил название "Спутник V". Летом прошли две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. У них в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.

В сентябре стартовала пострегистрационная фаза испытаний, а несколько недель назад министерство приступило к регистрации еще одной отечественной вакцины — "ЭпиВакКороны", ее планируют завершить к 15 октября. Также идет работа над созданием живой вакцины, ею занимаются специалисты Центра исследований имени Чумакова РАН.