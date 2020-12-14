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"Роскосмос" предупредил об угрозе свободному доступу России к космосу
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Реализация международных программ под руководством США угрожает свободному доступу России к космосу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора... ПРАЙМ, 14.12.2020
космос, роскосмос, сша, россия, новости, технологии, наука, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Реализация международных программ под руководством США угрожает свободному доступу России к космосу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергея Савельева.
По его оценке, США проводят "агрессивную политику по привлечению государств к сотрудничеству, продавливанию собственных методов, осуществлению деятельности с акцентом на национальные интересы".
"Продвижение подобной политики на международной арене в освоении космоса может создать угрозы национальным интересам РФ, прежде всего это касается планов России по освоению космического пространства", — заявил Савельев в ходе круглого стола в Совете Федерации.
Он подчеркнул, что "есть риск создания так называемых зон безопасности, в рамках которых страны будут охранять национальные объекты и зоны вокруг них на Луне и других небесных телах".
Помимо этого, Савельев предупредил о том, что "может появиться реальная угроза свободному и безопасному доступу России в космическое пространство. Кроме того, деятельность США может негативно сказаться на роли России в реализации международных проектов, ограничивая тем самым количество российских партнеров".