МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Реализация международных программ под руководством США угрожает свободному доступу России к космосу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергея Савельева. Ученые выяснили, когда прекратит свое существование Солнечная система

По его оценке, США проводят "агрессивную политику по привлечению государств к сотрудничеству, продавливанию собственных методов, осуществлению деятельности с акцентом на национальные интересы".

"Продвижение подобной политики на международной арене в освоении космоса может создать угрозы национальным интересам РФ, прежде всего это касается планов России по освоению космического пространства", — заявил Савельев в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что "есть риск создания так называемых зон безопасности, в рамках которых страны будут охранять национальные объекты и зоны вокруг них на Луне и других небесных телах".

Помимо этого, Савельев предупредил о том, что "может появиться реальная угроза свободному и безопасному доступу России в космическое пространство. Кроме того, деятельность США может негативно сказаться на роли России в реализации международных проектов, ограничивая тем самым количество российских партнеров".