МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Привлечение средств в стартапы РФ, работающие в сфере DeepTech, увеличивается в разы, достигнув почти 100 миллионов долларов за полгода, при этом приоритетными остаются решения на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) — доля инвестиций в них превышает 95%, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании фонда "Сколково". В первом чтении принят проект о стимулировании вложений в стартапы

Согласно документу, в России наблюдается устойчивый тренд на развитие проектов DeepTech, причем в приоритете – решения на базе технологий ИИ — сделки со стартапами, использующими ИИ, по объему занимают более 95%.

DeepTech — "глубокие" технологии — включают в себя машинное обучение, 5G и "интернет вещей" (IoT), блокчейн, робототехнику, квантовые вычисления и другие. Эти технологии используются в таких сферах, как сельское хозяйство, естественные науки, химия, аэрокосмическая промышленность и "зеленая" энергетика.

"Объем привлеченных инвестиций отечественными DeepTech-стартапами в области ИТ за первое полугодие 2020 года составил 99,7 миллиона долларов — это больше, чем за весь 2018 год. В 2020 году увеличилось количество сделок в стартапы на стадии А, в то время как на стадии Seed уменьшилось", — также говорится в документе.

"В экосистеме "Сколково" более 560 стартапов, создающих цифровые решения с использованием технологий искусственного интеллекта. Мы ожидаем, что количество проектов в ближайший год может увеличиться минимум в 1,5 раза", — прокомментировал руководитель департамента стратегического развития и аналитики фонда "Сколково" Евгений Шеенко.

"Стремительный рост цифрового DeepTech в России становится возможным во многом благодаря поддержке институтов развития, таких как "Сколково". В настоящий момент фонд развивает собственную программу развития для ИИ-бизнеса — Tech Explorer, является оператором федерального проекта "Искусственный интеллект" и запустил международную программу "Глобальный вызов – искусственный интеллект для ЦУР", — добавил операционный директор кластера информационных технологий фонда "Сколково" Сергей Ходаков.