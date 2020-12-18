МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Динамика воздушного потока в узких коридорах является важным фактором, который повышает риск заражения новой коронавирусной инфекцией, выяснили ученые. Число случаев COVID-19 в России выросло на 28 552

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Physics of Fluids.

Научные сотрудники Американского института физики выяснили, применив моделирование, как окружающее пространство влияет на распределение частиц вируса при ходьбе человека.

В частности, на первом этапе эксперты определили схемы воздушного потока, после этого — создали программу, предсказывающую рассеивание облака капель, выбрасываемых изо рта человека при чихании либо кашле.

Итак, ученые обнаружили два режима рассеивания.

Первый — характерен для открытых пространств. Здесь образовавшееся облако капель оставалось вокруг человека и постепенно рассеивалось.

Второй — характерен для узких коридоров. Облако отделялось от движущегося человека и оставалось далеко позади, формируя пузырь.

Ученые пришли к выводу, что во втором случае из-за концентрации капель в одном месте риск заражения COVID-19 при попадании в такое облако существенно выше.