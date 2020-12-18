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Назван новый фактор, повышающий риск заражения коронавирусом
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Динамика воздушного потока в узких коридорах является важным фактором, который повышает риск заражения новой коронавирусной инфекцией, выяснили ученые. Соответствующее... ПРАЙМ, 18.12.2020
заболеваемость, ученые, коронавирус, новости, технологии, наука, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Динамика воздушного потока в узких коридорах является важным фактором, который повышает риск заражения новой коронавирусной инфекцией, выяснили ученые.
Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Physics of Fluids.
Научные сотрудники Американского института физики выяснили, применив моделирование, как окружающее пространство влияет на распределение частиц вируса при ходьбе человека.
В частности, на первом этапе эксперты определили схемы воздушного потока, после этого — создали программу, предсказывающую рассеивание облака капель, выбрасываемых изо рта человека при чихании либо кашле.
Итак, ученые обнаружили два режима рассеивания.
Первый — характерен для открытых пространств. Здесь образовавшееся облако капель оставалось вокруг человека и постепенно рассеивалось.
Второй — характерен для узких коридоров. Облако отделялось от движущегося человека и оставалось далеко позади, формируя пузырь.
Ученые пришли к выводу, что во втором случае из-за концентрации капель в одном месте риск заражения COVID-19 при попадании в такое облако существенно выше.