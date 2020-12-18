МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Вес созданных человечеством вещей в мире превысил вес биомассы на Земле, подсчитали ученые из университета Израиля.

В текущем 2020 году все, что произвел человек, в несколько раз превысило биомассу планеты.

Итак, подсчитано, что масса произведенных людьми объектов удваивается каждые 20 лет.

В начале прошлого 20 века (исследование включает в себя данные с 1900 года) вес созданных людьми вещей составлял только 3% от общей биомассы.

По мнению ученых, этот факт является прямым доказательством, что человечество сильно влияет на планету и, как следствие, экологию.

В частности, 30 гигатонн объектов создается людьми каждый год. По оценке специалистов, такое увеличенное производство различных объектов приводит к очень сильному дисбалансу между искусственной и биологической массой на Земле.

Как комментирует данные один из авторов исследования, эта работа наглядно показывает, что человечество оставляет огромный след на Земле. По его мнению, люди должны взять на себя ответственность за Землю, так как уже результаты жизнедеятельности "просто ужасающие".