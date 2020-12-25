МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Несмотря на то, что во всем мире появляется все больше вакцин против нового коронавируса, ученые все еще ищут способы, как без прививок и лекарств противостоять COVID-19, пишет Daily mail. Врач сравнил иммунитет против COVID-19 после болезни и вакцинации

Это связано с тем, что в обозримом будущем коронавирус все еще будет оставаться угрозой для человечества.

Ученые из разных стран ищут способы, с помощью которых можно снизить риск заражения и предотвратить тяжелые симптомы при течении заболевания.

Одним из направлений работы специалистов является роль пищевой науки и питания. Ученые проводят исследования, которые показывают влияние различных товаров из супермаркетов на борьбу с коронавирусом.

Они выявили несколько продуктов, которые влияют на течение заболевания. Это: