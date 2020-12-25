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Ученые назвали шесть продуктов для борьбы с COVID-19
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Несмотря на то, что во всем мире появляется все больше вакцин против нового коронавируса, ученые все еще ищут способы, как без прививок и лекарств противостоять COVID-19, пишет... ПРАЙМ, 25.12.2020
коронавирус, продукты, ученые, мир, новости, технологии, наука
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Несмотря на то, что во всем мире появляется все больше вакцин против нового коронавируса, ученые все еще ищут способы, как без прививок и лекарств противостоять COVID-19, пишет Daily mail.
Это связано с тем, что в обозримом будущем коронавирус все еще будет оставаться угрозой для человечества.
Ученые из разных стран ищут способы, с помощью которых можно снизить риск заражения и предотвратить тяжелые симптомы при течении заболевания.
Одним из направлений работы специалистов является роль пищевой науки и питания. Ученые проводят исследования, которые показывают влияние различных товаров из супермаркетов на борьбу с коронавирусом.
Они выявили несколько продуктов, которые влияют на течение заболевания. Это:
- тунец,
- темный шоколад и виноград,
- кефир,
- экстракт семян грейпфрута,
- низин — натуральный пищевой консервант, вырабатываемый бактериями и содержащийся во многих консервах. Он также известен под номером Е234.
- морские водоросли