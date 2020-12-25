МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Несмотря на то, что во всем мире появляется все больше вакцин против нового коронавируса, ученые все еще ищут способы, как без прививок и лекарств противостоять COVID-19, пишет Daily mail.

Вакцинация от коронавируса в Волгограде

Врач сравнил иммунитет против COVID-19 после болезни и вакцинации

Это связано с тем, что в обозримом будущем коронавирус все еще будет оставаться угрозой для человечества.

Ученые из разных стран ищут способы, с помощью которых можно снизить риск заражения и предотвратить тяжелые симптомы при течении заболевания.

Одним из направлений работы специалистов является роль пищевой науки и питания. Ученые проводят исследования, которые  показывают влияние различных товаров из супермаркетов на борьбу с коронавирусом.

Они выявили несколько продуктов, которые влияют на течение заболевания. Это: 

  • тунец,
  • темный шоколад и виноград,
  •  кефир,
  •  экстракт семян грейпфрута,
  • низин — натуральный пищевой консервант, вырабатываемый бактериями и содержащийся во многих консервах. Он также известен под номером Е234.
  •  морские водоросли