МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Ученые в Великобритании испытывают новый препарат, который способен предотвратить заболевание коронавирусом у человека благодаря формированию "мгновенного иммунитета" к этой инфекции. Число случаев COVID-19 в России выросло на 28 284

Как пишет The Guardian, препарат Storm Chaser разработан учеными и специалистами Университетского колледжа Лондона ввместе с фармацевтическим гигантом AstraZeneca.

Напомним, что фармкомпания совместно с Оксфордским университетом разработала и выпустила вакцину от COVID-19.

Итак, новый препарат "мгновенного иммунитета" представляет из себя смесь антител к COVID-19, которая вводится пациентам в два этапа.

По прогнозам создателей препарата, иммунный ответ на эту инъекцию будет возникать в течение нескольких дней. При этом выработка антител при использовании известных вакцин длится в течение месяца.

Издание пишет, что в случае успешных исследований этот препарат поможет предотвратить вспышки коронавируса среди пациентов больниц, а также у жильцов домов престарелых, живущих в общежитиях студентов и так далее.

Ученые рассчитывают, что лекарство будет защищать от вируса от полугода до года. шести до 12 месяцев. Сейчас препарат находится на первой фазе клинических испытаний на людях. Его получили 10 добровольцев.

В случае одобрения Storm Chaser сможет появиться в гражданском обороте уже весной следующего 2021 года.