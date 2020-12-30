МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Группой ученых из России был разработан полимерный материал для катодов аккумулятора, который даст возможность зарядить батарею всего за несколько секунд и позволит значительно продлить срок его службы.

Об этом сообщил сайт CNews со ссылкой на пресс-службу Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева.

Отмечается, что российские специалисты использовали технологию двухионных аккумуляторов в процессах, где задействованы анионы и катионы электролита. Филипп Обрезков, первый автор работы, аспирант "Сколтеха", объяснил, что в новом исследовании ученые изучили разветвление полимеров, у которых каждое звено образует связи как минимум с тремя другими звеньями. Они же, в свою очередь, формируют объемные сетчатые структуры, обеспечивающие более быструю кинетику электродных процессов. С электродами из подобных материалов батарея заряжается за несколько секунд.

Также специалисты подсчитали, что при обычных условиях эксплуатации такой аккумулятор мог бы служить до 70 лет.

Авторы изобретения пока не уточнили, когда, по их прогнозам, может начаться массовое производство аккумуляторов, в которых используются созданные ими полимерные катоды.