МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Новая гигантская структура, которая представляет собой сверхскопление, состоящее из восьми скоплений галактик, была обнаружена во Вселенной международной группой астрономов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Такие сверхскопления — одни из самых больших структур во Вселенной: они могут содержать от десятков до десятков тысяч галактик. Наш Млечный Путь находится в крупном сверхскоплении Девы, включающем около 30 тысяч галактик общей массой порядка 1500 триллионов масс Солнца. Вновь открытое сверхскопление находится на красном смещении (z) 0,36, что соответствует расстоянию почти в пять миллиардов световых лет. Астрономы рассказали об "исчезновении" сверхмассивной черной дыры

Исследователи проанализировали данные, полученные рентгеновским телескопом eROSITA. Красное смещение новой космологической структуры составляет 0,36, что соответствует расстоянию около четырех миллиардов световых лет. Скопление eFEDS J093513.3+004746, расположенное в северной части сверхскопления, является самым массивным и ярким из восьми. Его масса оценивается в 580 триллионов солнечных масс.

Наименее массивные скопления eFEDS J093546.4-000115 и eFEDS J093543.9-000334 имеют массу около 130 триллионов солнечных масс. Массы остальных пяти скоплений оцениваются от 140 до 250 триллионов солнечных масс.

Помимо этого, учеными было выявлено радиогало, объединяющее две радиореликвии (диффузные радиоисточники синхротронного происхождения), которые располагаются в северной и юго-восточной областях самых северных скоплений. Их наличие свидетельствует о процессе слияния скопления.