МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Американские ученые объяснили, что происходит в нашем мозге, когда мы пытаемся перестать думать о чем-то. Для этого они прибегли к функциональной магнитно-резонансной томографии и технологии машинного обучения. Результаты их исследования были опубликованы на сайте Nature.com.

Ученые рассказали, что, когда мы пытаемся о чем-то забыть, обычно мы либо находим какое-то другое увлекательное дело, либо стараемся "очистить" сознание, например, с помощью медитации. Для того чтобы понять, какой же метод работает лучше, исследователи и провели эксперимент.

Они набрали 60 добровольцев, которые пытались "стереть" мысль из своей рабочей памяти. "Рабочая память — это "блокнот" нашего мозга, куда мы записываем временные мысли, чтобы не забыть что-то сделать. Мы можем держать в рабочей памяти только три или четыре мысли одновременно", — сказал автор работы профессор Льюис Пикок, — "Страницы блокнота должны быть очищены, чтобы писать дальше".

Для того, чтобы понять, действительно ли люди могут удалить мысль из рабочей памяти, команда провела сканирование (фМРТ) мозга каждого участника. Когда участники были внутри сканера, ученые показывали им картинки с лицами, фруктами и различными сценами и просили сохранять мысль о них в течение четырех секунд.

Затем участникам было предложено заменить одну мысль другой (например, заменить образ яблок на горы), очистить ум от всех мыслей (помедитировать) или постараться подавить мысль (сосредоточиться на ней, а затем сознательно попытаться перестать думать о ней).

Перед тем, как участники начали выполнять свои задания, учеными были созданы индивидуальные "мозговые сигнатуры". Здесь имеются в виду изображения, показывающие, как выглядел мозг каждого человека, когда он думал о конкретной картинке. Затем, они загрузили эти сигнатуры в программу машинного обучения, и начали следить за активностью мозга во время выполнения заданий. Удивительно, но как только добровольцы начинали "стирать" образ из своей памяти одним из трех способов, все ранее записанные сигнатуру исчезали! Искусственный интеллект не мог найти ни одну из них.

"Мы были в восторге", — отметили ученые. "Видимо, мы действительно можем "удалять" мысли из памяти". Психологи рассказали, как выбирать подарки близким на Новый Год

Тем не менее, исследователи сообщили, что методы "заменить", "очистить" и "подавить" имеют разные последствия. Хотя первые два заставляли мозговую сигнатуру исчезать быстрее, она не пропадала полностью, оставляя тень, когда появлялись новые мысли. "Подавление" же требовало больше времени, но было более эффективным.