МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. В ходе последних исследований в космосе были обнаружены возможные "порталы" в отдаленные районы Вселенной. Ими могут быть некоторые сверхмассивные черные дыры в центре галактик. Об этом сообщил журнал Monthly Notices of the Royal Society. NASA сообщила о приближении трех "потенциально опасных" астероидов

Российские ученые выяснили, что черные дыры в очень ярких галактиках могут быть входами в эти "порталы" или "кротовые норы" (wormholes). То есть, согласно теории специалистов, космический корабль может пройти сквозь такие порталы. Однако они окружены интенсивной радиацией, что сводит к нулю шансы экипажа на выживание.

Сходство "кротовой норы" и черной дыры заключается в том, что они обладают чрезвычайно сильной гравитацией. Ученые, тем не менее, считают, что тело не может выйти из черной дыры, попав за горизонт событий, в то время как у "кротовой норы" должен существовать выход где-то в другой части космоса.

Таким образом столкновение двух тел внутри кротовой норы на снимках из космоса выглядели бы как взрыв, говорят специалисты. То есть, активное галактическое ядро (AGN), которое казалось таковым ранее, на деле может быть входом в "портал".

Российский физик Михаил Пиотрович отметил, что ученые пока мало что знают о внутренней структуре "кротовой норы". Более того, они даже не уверены, что такое явление вообще существует. Кроме того, ближайший похожий на нее объект находится на расстоянии 13 миллионов световых лет, так что в обозримом будущем человеку вряд ли удастся ее достичь.