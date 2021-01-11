МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Специалисты из России и Узбекистана выяснили, что слабые дозы радиации могут уничтожить новый коронавирус. В том числе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ), будут уничтожены его мутации, а человек при этом вред не получит. Минздрав разрешил испытания на людях препарата от COVID "Спутник Лайт"

Ученые УрФУ проводили изучение радиационного влияния на COVID-19 совместно с учеными из Академии наук Республики Узбекистан.

В ходе работы обнаружены особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.

"Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток", — прокомментировал профессор УрФУ Анатолий Зацепин.

В настоящее время специалисты разрабатывают методику лечения. По их мнению, радиационное воздействие рассчитано не только на COVID-19, но и на другие вирусы, в том числе — на его мутации. В связи с этим специалисты предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и в качестве профилактики, но и с целью дезинфекции предметов, продуктов и помещений.