МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Около трех четвертей пациентов, переболевших коронавирусом, имеют симптомы и осложнения от перенесенного заболевания достаточно длительное время. Об этом говорится в статье китайских врачей, опубликованной в журнале The Lancet. Эксперты ВОЗ рассказали о загадочных вспышках COVID-19 в Китае

Врачи проверили информацию 1733 пациентов, которые были выписаны из больницы Цзинь Инь-Тань в Ухане в период с 7 января по 29 мая 2020 года. Ими было установлено главное последствие перенесенного вируса.

В исследовании обрабатывали данные только тех пациентов, кому требовалась госпитализация. Из них 75% нуждались в дополнительном кислороде, но к аппаратам ИВЛ их не подключали.

Итак, 63% пациентов жаловались на утомляемость или мышечную слабость на протяжении достаточно долгого периода после болезни.

26% говорили о проблемах со сном,



23% — о тревожности или депрессии.

Как пркоомментировал профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско Стивен Дикс, эти показатели оказались выше, чем ожидали врачи.

"Важно, что нет какого-то конкретного развития осложнений, есть лишь несколько результатов: проблемы с психическим здоровьем, с легкими, с качеством жизни", — пояснил он.