Названо главное последствие коронавируса
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Около трех четвертей пациентов, переболевших коронавирусом, имеют симптомы и осложнения от перенесенного заболевания достаточно длительное время. Об этом говорится в статье китайских врачей, опубликованной в журнале The Lancet.
Врачи проверили информацию 1733 пациентов, которые были выписаны из больницы Цзинь Инь-Тань в Ухане в период с 7 января по 29 мая 2020 года. Ими было установлено главное последствие перенесенного вируса.
В исследовании обрабатывали данные только тех пациентов, кому требовалась госпитализация. Из них 75% нуждались в дополнительном кислороде, но к аппаратам ИВЛ их не подключали.
Итак, 63% пациентов жаловались на утомляемость или мышечную слабость на протяжении достаточно долгого периода после болезни.
- 26% говорили о проблемах со сном,
- 23% — о тревожности или депрессии.
Как пркоомментировал профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско Стивен Дикс, эти показатели оказались выше, чем ожидали врачи.
"Важно, что нет какого-то конкретного развития осложнений, есть лишь несколько результатов: проблемы с психическим здоровьем, с легкими, с качеством жизни", — пояснил он.
https://1prime.ru/sience/20210111/832784322.html