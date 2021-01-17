МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Третья российская вакцина от коронавриуса — созданная специалистами Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова — может поступить в гражданский оборот уже в марте текущего 2021 года. Российский невролог рассказала о малоизученных осложнениях после COVID-19

Об этом заявил директор по развитию научного учреждения Константин Чернов.

Сейчас Центр завершает работу над второй стадией клинических испытаний нового препарата. Эффективность инактивированной вакцины в настоящее время проходит проверку на добровольцах.

"Нашу (вакцину — ред.) ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта", — заявил Чернов в эфире телеканала "Россия 1".

Ученый также выразил надежду на то, что новый препарат будет "наиболее комплексным".

"В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная", — пояснил он.

В пятницу, 15 января, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вакцина от коронавируса центра Чумакова тоже будет включена в программу вакцинации населения.

"На подходе вакцина, разработанная центром Чумакова. Мы тоже ожидаем, что она присоединится к вакцинации населения", — рассказала Голикова на совещании с эпидемиологами, кадры которого показали в эфире "России 24".

Она добавила, что этот препарат может быть зарегистрирован на днях.