МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Организм человека обладает уникальной способностью хранить "память" о прошлых коронавирусных инфекциях, которыми переболел ранее. Именно эта "память" может помочь его иммунной системе бороться с COVID-19. Исследование на данную тему было опубликовано на сайте Cell Reports Medicine. Врач раскрыла, что будет с коронавирусом в России весной и летом

Группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики изучила иммунный ответ человеческого организма на несколько коронавирусов. Специалисты выявили, что COVID-19 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии.

Джона Алтин, инфекционист и один из авторов исследования рассказал, что эти данные могут означать, что у людей уже может быть определенная степень иммунитета к этому вирусу, который существовал ранее. Он пояснил, что антитела могут "связываться" с элементами COVID-19. Как считают авторы исследования, полученные данные помогут в создании новых методов диагностики и лечения, а также позволят оценить эффективность плазмы выздоравливающих.

Ученые уверены, что данные исследования поспособствуют разработке новых вакцин или других способов защиты от коронавирусно инфекции и ее мутаций. В частности, выводы, которые были сделаны во время исследования, помогут объяснить, почему у одних людей COVID-19 вызывает легкие симптомы или вовсе проходит бессимптомно, а у других может привести к госпитализации и смерти.