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NASA запустит в космос телескоп для поиска жизни во Вселенной
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и американский производитель космической техники SpaceX Илона Маска подписали соглашение на... ПРАЙМ, 06.02.2021
космос, ракета, илон маск, новости, технологии, наука, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и американский производитель космической техники SpaceX Илона Маска подписали соглашение на запуск инфракрасного телескопа SPHEREx. Он будет искать органику и воду в космосе и изучать историю развития галактик, сообщается на сайте НАСА.
"Телескоп будет искать воду и органические молекулы, необходимые для жизни, в местах, где звезды рождаются из газа и пыли ("звездные ясли"). Астрономы планируют собрать данные о более чем 300 миллионах галактик и 100 миллионах звезд в галактике Млечный Путь", — говорится в сообщении компании.
Планируется, что космическая миссия будет длиться порядка двух лет, а затраты на нее составят 98,8 миллиона долларов США. С помощью инфракрасного света телескопа ученые планируют узнать ответы на вопросы о рождении и развитии нашей Вселенной. Ориентировочный запуск инфракрасного телескопа в космос на ракете Falcon 9 — июнь 2024 года.