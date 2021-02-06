МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и американский производитель космической техники SpaceX Илона Маска подписали соглашение на запуск инфракрасного телескопа SPHEREx. Он будет искать органику и воду в космосе и изучать историю развития галактик, сообщается на сайте НАСА. В Крыму был зафиксирован сигнал из космоса

"Телескоп будет искать воду и органические молекулы, необходимые для жизни, в местах, где звезды рождаются из газа и пыли ("звездные ясли"). Астрономы планируют собрать данные о более чем 300 миллионах галактик и 100 миллионах звезд в галактике Млечный Путь", — говорится в сообщении компании.

Планируется, что космическая миссия будет длиться порядка двух лет, а затраты на нее составят 98,8 миллиона долларов США. С помощью инфракрасного света телескопа ученые планируют узнать ответы на вопросы о рождении и развитии нашей Вселенной. Ориентировочный запуск инфракрасного телескопа в космос на ракете Falcon 9 — июнь 2024 года.