МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс назвал две основные угрозы человечеству после завершения пандемии COVID-19. О них он предупредил в интервью YouTube-каналу Veritasium. Билл Гейтс предупредил, что следующая пандемия будет в десять раз хуже

По мнению Гейтса, одна из угроз, к которым мир не подготовлен, — это изменение климата. Из-за этого фактора смертность будет ежегодно расти, полагает он.

Второй угрозой человечеству бизнесмен считает биотерроризм. "Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", — подчеркнул Гейтс.

Гейтс считает, что "миру придется потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир". Новая пандемия неизбежна, и если человечеству повезет, она начнется через 20 лет, хотя может и через три, добавил он. Билл Гейтс рассказал, как будет выглядеть мир после пандемии COVID-19

В конце января предприниматель заявил, что последующая пандемия потенциально может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. По его мнению, к этой угрозе нужно относиться так же, как к угрозе мировой войны.