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В России смогут создать одну вакцину от всех штаммов коронавируса
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Научные сотрудники российского Центра имени Гамалеи создали технологию, которая позволяет изобрести вакцину от разных штаммов коронавируса одновременно. Как рассказал директор... ПРАЙМ, 12.02.2021
вакцина, россия, коронавирус, новости, технологии, наука, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Научные сотрудники российского Центра имени Гамалеи создали технологию, которая позволяет изобрести вакцину от разных штаммов коронавируса одновременно.
Как рассказал директор Центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24", в состав препарата будут входить антигены не от одного вида коронавируса.
"Мы разработали технологию, которая позволяет очень быстро и эффективно создать вакцинный препарат, в состав которого будут входить антигены не от одного варианта коронавируса", — отметил Гинцбург.
Новый препарат может быть эффективен против многих вариантов коронавируса.
В частности, глава центра Гамалеи отметил, что благодаря этой вакцине люди смогут обрести защиту от всех штаммов COVID-19, с которыми можно встретиться в окружающей среде.
В состав вакцины войдут антигены от пяти вариантов вируса.