МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. В конце марта к Земле приблизится космический объект — астероид размерами от 500 метров до километра. О том, насколько вероятно столкновение с этой планетой, рассказали URA.RU астрономы. NASA запустит в космос телескоп для поиска жизни во Вселенной

"Крупные объекты довольно редко (и это хорошо) оказываются близко к Земле. Один такой объект — (231937) 2001 FO32 — мы ждем на равноденствие 21 марта. Оценочный размер — от 500 метров до километра, и чуть более 5 расстояний от Земли до Луны будет до него в минимуме", — рассказал астроном и научный руководитель Школы астрономии Павел Скрипниченко.

Астроном заверил, что опасности для жителей Земли этот объект не представляет. "Должен сказать, что вероятность такого события (столкновения с Землей) близка к нулю", — пояснил он, отметив при этом, что самые опасные объекты в астероидно-кометной области еще не открыты.

Ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров согласился со своим коллегой. Он объяснил, что астероид в марте, несмотря на его гигантский размер, — это вполне рядовое событие в астрономии: "Такое происходит часто. После многочисленных открытий инфракрасным телескопом Wise, внимание астрономов приковано к расстоянию между Землей и Луной, не дальше. Астероид в марте пройдет за Луной, так что интереса для науки он не представляет. Вообще объекты, которые пролетают за Луной, перестали быть важными".