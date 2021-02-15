МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Во льдах Антарктиды обитают неизвестные ранее животные, выяснили специалисты Британской антарктической службы. Об этом ученые рассказали в статье в журнале Frontiers in Marine Science. Астрономы оценили опасность приближающегося к Земле в марте астероида

Отмечается, что в ходе исследований ученые пробурили восемь скважин на шельфовом леднике Фильхнера, расположенном в Западной Антарктиде. Когда камера опустилась на дно скважины в 260 километров от береговой линии, на глубине 1233 метров, под слоем льда в 890 метров, исследователи обнаружили неподвижных животных, напоминавших губки — они облепили валуны на дне. Среди них оказалась одна стебельчатая губка, 15 губок других форм и 22 пока не идентифицированных животных.

Ученые рассказали, что ранее предполагали, что под ледниками, в холоде и кромешной темноте, могут существовать лишь маленькие и подвижные организмы — черви, медузы, криль, некоторые рыбы. Пока неизвестно, как губки попали туда, как давно находятся, чем питаются, есть ли среди них новые виды. В таких условиях фотосинтез невозможен — вероятно, они получают питательные вещества за счет хемосинтеза бактерий вокруг. Для более точных данных нужны будут более подробные исследования — пока же ученым приходится довольствоваться преимущественно результатами съемки.