МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сведения властей США о высадке американских астронавтов на Луне в 1969 году подвергаются сомнениям из-за выводов китайских ученых. Об этом сообщило издание ПолитРоссия со ссылкой на публикацию китайского информационного интернет-портала Sina. Китай лишил США статуса главного инвестнаправления в мире

Дело в том, что в распоряжении ученых из КНР оказались пробы образцы почвы, взятые с поверхности Луны китайской автоматической межпланетной станцией "Чанъэ-5". После детального исследования ученые обнаружили любопытную странность. Сведения, полученные ими, шли вразрез с той информацией, которую американские власти обнародовали несколько десятилетий назад.

Журналисты Sina недоумевают, почему в образцах имеются столь кардинальные отличия. Авторы напомнили о противостоянии между США и Америкой, которое произошло в середине двадцатого века. Тогда в "космической гонке" Страна Советов лидировала, запустив на орбиту первый в мире космический спутник, а некоторое время спустя и аппарат, поднявший человека в космос. США не могли смириться с таким превосходством и высадились на Луне в 1969 году.

Именно тогда астронавтами США были установлены национальные флаги и взяты пробы лунного грунта. В этой истории есть очень много темных пятен, поэтому есть версия, что Вашингтон попросту фальсифицировал высадку. После той экспедиции на Луне никто больше не высаживался из-за дороговизны такого полета. Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

В 2020 году Китай получил образцы лунной поверхности, которые доставила беспилотная станцию "Чанъэ-5", отправленная в 2020 году. Ученые пока не могут дать логичные объяснения тому факту, что их образцы отличаются от взятых американцами. Аналитики предположили, что это может быть обусловлено разным подходом в методе и месте сбора грунта.