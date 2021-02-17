МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Французские ученые при использовании МРТ обнаружили существенные изменения в глазах ряда пациентов, перенесших тяжелую форму COVID-19, сообщается на сайте Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Поясняется, что, как правило, такие аномалии остаются незаметными при стандартном лечении вирусных заболеваний. В будущем это может привести к серьезным проблемам со зрением, отмечает RSNA.

Как уже сообщалось ранее, коронавирус способен поражать многие органы и системы человека, а также активизировать различные хронические заболевания. В этом смысле глаза — не исключение. Названы причины отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации

В частности, у многих перенесших коронавирус позже наблюдается обострение аллергического конъюнктивита. Также может развиться глаукома, предупреждают врачи.

Французское общество нейрорадиологов (SFNR) провело исследование с участием 129 пациентов с COVID, чтобы получить более точную и объективную картину. Пациентам было сделано МРТ головного мозга.

У девяти из них (это 7%) обнаружились один или несколько узелков в задней части глазного яблока. Это, отмечают специалисты, говорит о том, что всем пациентам, перенесшим коронавирус в тяжелой форме, стоит проводить скрининг для выявления этих узелков. Как заявил ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Огюстин Леклер, помимо МРТ можно проводить фундоскопию с использованием увеличительных линз, а также свет для проверки внутренней части глаза. Есть еще одно показанное в этой ситуации исследование: оптическая когерентная томография — неинвазивный тест, позволяющий получить трехмерное изображение структуры глаза.