МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Ученые Массачусетского технологического института (США) выяснили причину того, что коронавирус у разных групп пациентов проявляется по-разному, а в отдельных случаях — приводит к тяжелым осложнениям, в том числе мультисистемному воспалительному синдрому (MIS-C) у детей.

Как говорится в статье журнала Nature Medicine, основная причина заключается в определенных типах антител. Они вызывают нежелательные реакции у людей.

Исследователи показали, что у детей с MIS-C, который развился после перенесенного COVID-19, наблюдается высокий уровень антител IgG.

В обычной ситуации антитела IgG помогают контролировать инфекцию. Но в случае с MIS-C именно они активируют иммунные клетки.

IgG вступают во взаимодействие с макрофагами, вызывая их чрезмерную активность. Так как макрофаги присутствуют во многих тканях и органах человека, то начинают развиваться охватывающие эти органы воспалительные процессы.

Что касается взрослых, то у тех, у кого COVID-19 развивается в тяжелой форме, наблюдаются повышенные уровни антител IgA. Этот тип антител взаимодействует с типом иммунных клеток, называемых нейтрофилами: они заставляют их выделять цитокины. В ситуации, когда уровень антител IgA слишком высок, это может вызвать цитокиновый шторм.

Ученые надеются, что это открытие поможет врачам разработать методы лечения, которые либо смогут предотвратить такое течение болезни, либо изменят иммунный ответ, сохранив при этом его защитные функции и уменьшая вредные реакции.