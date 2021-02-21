МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Земляне смогут основать обитаемую колонию на Марсе к 2030 году и создать марсианский город-миллионник к 2100 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента "Марсианского общества", инженера Роберта Зубрина. Разработчик "Сармата" запатентовал ракеты для полетов на Луну и Марс

Согласно прогнозам эксперта, к 2026 или 2028 году можно будет отправлять на Красную планету корабли Starship с грузом или роботами, чтобы приступить к автоматизированному строительству базы. Но для жизни колонизаторов на этой базе потребуются действующие силовые установки и системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды.

"Это вероятнее всего займет время до 2030 года", — считает Зубрин.

Планы бизнесмена и владельца компании SpaceX Илона Маска отправить на Марс миллион землян к 2050 году эксперт оценил как "амбициозные". Однако он считает, что к этому времени вполне реально присутствие на Красной планете тысячи землян, которые смогут создать необходимую индустриальную и сельскохозяйственную инфраструктуру для поддерживания жизнедеятельность большего числа колонистов.

"Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять свое присутствие, станем городом к 2070, городом-миллионником или даже больше к 2100", — отметил эксперт.

При этом он не отрицает наличие риска при освоении Марса. Ученые нашли в Арктике альтернативу антибиотикам

"Всегда будет риск исследований, но ничего великого никогда не достигалось без храбрости", — подвел итог Зубрин, а в завершении разговора процитировал легендарную фразу Юрия Гагарина: "Поехали!".