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Ученые выяснили, как долго коронавирус живет на одежде
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Британские ученые в ходе исследования выяснили, какой период времени сохраняется жизнеспособность коронавируса на тканях, используемых при изготовлении медицинской спецодежды. Как... ПРАЙМ, 25.02.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Британские ученые в ходе исследования выяснили, какой период времени сохраняется жизнеспособность коронавируса на тканях, используемых при изготовлении медицинской спецодежды.
Как пишет Daily Mail, результаты работы специалистов озвучил руководитель исследовательской группы из университета Же Монфор в Лестере (Великобритания) доктор Кэти Лэрд.
Ученые изучали, как COVID ведет себя на трех типах тканей, которые чаще всего используют в изготовлении спецодежды для отрасли здравоохранения.
Итак, вирус сохраняет свою жизнеспособность:
- на полиэстере — до 72 часов,
- на 100-процентном хлопке — погибает в течение 24 часов,
- на гибриде поликоттона — только 6 часов.
В исследовании эксперты использовали штамм коронавируса под названием HCoV-OC43. Он похож на SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.
Лэрд настаивает, что спецодежда в медицинских учреждениях должна стираться промышленным способом. Это позволит инактивировать коронавирус и не позволит ему распространиться.