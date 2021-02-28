МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Первый гидрометеорологический спутник "Арктика-М", запущенный утром 28 февраля с Байконура, успешно выведен на целевую орбиту. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

"В соответствии с циклограммой полета после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока "Фрегат" космический аппарат "Арктика-М" штатно отделился в 12:14 мск и вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа "Молния" с высотой апогея 37 400-39 800 километров, перигея 600-3000 километров соответственно и наклонением 63,30 градуса", — сказано в сообщении. Россия в марте планирует запустить с Байконура около 40 спутников

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале назвал запуск спутника "началом развертывания новой арктической орбитальной группировки России". Он добавил, что "солнечные антенны и другие элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, он взят на управление".

Запущенный спутник является одним из двух, входящих в гидрометеорологическую космическую систему "Арктика-М". Планируется, что они попеременно будут сменять друг друга на рабочем участке орбиты. В их задачу будет входить обеспечение круглосуточного всепогодного мониторинга поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также обеспечение надежной связи.