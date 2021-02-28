2021-02-28T15:23:34+03:00
2021-02-28T15:23:34+03:00
2021-02-28T15:23:34+03:00
2021
https://1prime.ru/sience/20210228/833130959.html
Спутник "Арктика-М", запущенный с Байконура, выведен на орбиту
Наука
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Первый гидрометеорологический спутник "Арктика-М", запущенный утром 28 февраля с Байконура, успешно выведен на целевую орбиту. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса". "В... ПРАЙМ, 28.02.2021
роскосмос, спутники, новости, технологии, наука, общество
https://1prime.ru/images/83232/02/832320264.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83232/02/832320264.jpg
https://1prime.ru/images/83232/02/832320261.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83232/02/832320261.jpg
https://1prime.ru/images/83232/02/832320258.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83232/02/832320258.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210208/832987894.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Первый гидрометеорологический спутник "Арктика-М", запущенный утром 28 февраля с Байконура, успешно выведен на целевую орбиту. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".
"В соответствии с циклограммой полета после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока "Фрегат" космический аппарат "Арктика-М" штатно отделился в 12:14 мск и вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа "Молния" с высотой апогея 37 400-39 800 километров, перигея 600-3000 километров соответственно и наклонением 63,30 градуса", — сказано в сообщении.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале назвал запуск спутника "началом развертывания новой арктической орбитальной группировки России". Он добавил, что "солнечные антенны и другие элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, он взят на управление".
Запущенный спутник является одним из двух, входящих в гидрометеорологическую космическую систему "Арктика-М". Планируется, что они попеременно будут сменять друг друга на рабочем участке орбиты. В их задачу будет входить обеспечение круглосуточного всепогодного мониторинга поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также обеспечение надежной связи.