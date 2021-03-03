МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Медбрата одной из американских клиник парализовало из-за болезни, которая развилась на фоне последствий перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает WTVT.

25-летний Десмон Сильва в июле прошлого 2020 года обедал в ресторане с девушкой: неожиданно у него заболела шея, после этого он перестал чувствовать руки. К моменту, когда его доставили в госпиталь, он был без сознания. Молодого человека отправили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как стало известно врачам, Сильва парализован ниже шеи. Это произошло из-за острого рассеянного энцефаломиелита, который развился на фоне перенесенного COVID-19, которым пациент болел двумя месяцами ранее. Вирус ослабил его иммунную систему.

Итак, Сильва провел 8 месяцев в больнице города Бостон. В начале марта он смог вернуться домой в штат Флорида.

Его родственники в настоящее время пытаются собрать $200 тысяч на его лечение на краудфандинговой платформе GoFundMe.