МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Вирус SARS-CoV-2 буквально "притягивается" антигеном группы крови А (в России ее чаще называют как вторая группа крови) на респираторных клетках. Специалисты Brigham and Women's Hospital американского города Бостон считают, что люди с этой группой крови с большей вероятностью могут заболеть COVID-19.

Ученые Brigham and Women's Hospital в статье на портале Medical Xpress пишут, что в своем исследовании они сфокусировались на белке на поверхности вируса, который носит название рецептор-связывающий домен (receptor binding domain, RBD). С его помощью коронавирус прикрепляется к клеткам-хозяевам.

Специалисты проверили, как RBD взаимодействует с респираторными клетками, а также с эритроцитами в крови человека в зависимости от группы крови.

Выяснилось, что данный белок предпочитает связь с антигеном группы крови А именно в респираторных клетках. Это означает, что эти клетки присутствуют в органах дыхания и вирус локализуется именно там.

Отмечается, что какой-то особенно выделяющейся реакции вируса на другие группы крови, или на эритроциты второй группы, зафиксировано не было.

Ученые подчеркивают: результаты исследования не могут полностью описать либо предсказать, как COVID повлияет на пациентов с различными группами крови. Также пока не сообщается и возможном влиянии группы крови на степень тяжести заболевания.