МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Геномные особенности дыхательных путей у мужчин, пожилых людей и курильщиков, делают их более предрасположенными к заболеванию COVID-19,говорится в отчете группы ученых из Исследовательского института трансляционной геномики (TGen) в США по итогам углубленного анализа вируса SARS-CoV-2.

Как пишет журнал Nature Medicine, ученые изучали влияние коронавируса на более чем 1,3 миллиона клеток из образцов ткани носа, дыхательных путей и легких.

Материал был взят у 228 здоровых человек.

Один из участников исследования, доцент Николас Банович заявил, что внимание специалистов было сосредоточено на влиянии SARS-CoV-2 на три ключевые клетки дыхательных путей:

альвеолярный тип 1, необходимый для вдыхания кислорода и выдыхания углекислого газа;

альвеолярный тип 2, защищающий клетки типа 1;

эпителиальные клетки дыхательных путей, которые удаляют и нейтрализуют потенциально вредные вещества из вдыхаемого воздуха.

Помимо этого внимание генетиков было сфокусировано на данных предыдущих исследований о бокаловидных клетках, которые в чрезмерной мере производят ангиотензинпревращающий фермент 2 — ACE2, служащий в свою очередь "точкой входа" коронавирусов в клетки.

Итак, стало известно, что у мужчин, пожилых людей и курильщиков фермент ACE2 является более выраженным. У них экспрессируется больше протеазы TMPRSS2: она задействована в разрезании Spike-белка на поверхности вируса. Это облегчает инфицирование.

Также обнаружены ряд других ферментов, которые позволяют вирусу более свободно заражать организм.

"Мы изучили множество факторов проникновения во многие органы и типы клеток, которые обычно инфицированы вирусом COVID-19. Помимо сопутствующих заболеваний, таких как высокое кровяное давление и диабет, это исследование помогает объяснить биологию, лежащую в основе того, почему пожилые люди и курильщики могут подвергаться более высокому риску заражения COVID-19 и должны быть приоритетными для профилактических мер и вакцинации, — заявил ученый.