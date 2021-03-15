МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В России в ближайшие годы ожидается серьезное потепление, поэтому гражданам нужно будет адаптироваться к изменениям погодных условий. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мнение климатолога, старшего научного сотрудника Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексея Карнаухова. Ученые назвали точную дату апокалипсиса на Земле

"В ближайшие 10-20 лет, скорее всего, будет глобальное потепление. Оно будет небольшое и плавное, а также будет характеризоваться перепадами температур. Мы должны быть готовы к резким изменениям погодных условий. Поэтому одежда должна быть более универсальной: пригодной одновременно для дождя, снега, ветра и метели", — отметил он в интервью телеканалу "Москва 24".

Климатолог обратил внимание на то, что погода уже меняется. Если раньше в столице России люди носили валенки, то теперь — влагостойкую обувь. Виной тому — чередования климата, когда на смену морозам и снегопадам приходит оттепель. Также все чаще москвичи ходят по улицам с зонтом, сказал Карнаухов. Он также предупредил, что в летний период в Москве ожидается аномальное потепление. Климатолог подчеркнул, что "жара в 25-40 градусов в Москве довольно реальна. Нужна одежда, которая, с одной стороны, дышит, а с другой — не промокает, например, с мембранами".

Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что аномальное потепление в России "неизбежно". В частности, менее чем через сто лет зима в стране сократиться до двух месяцев.