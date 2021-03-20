Ученые назвали возможную причину тромбоза после применения AstraZeneca
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. По мнению ученых, тромбоз и тромбоэмболия после вакцинации препаратом британо-шведскоого производителя вакцин AstraZeneca связан с редкой реакцией организма, сообщает The Wall Street Journal.
Итак, две группы специалистов из Норвегии и Германии провели независимые исследования. Они обнаружили, что данная вакцина вызывает аутоиммунную реакцию, которая провоцирует образование антител. Они, в свою очередь, взаимодействуют с тромбоцитами.
При этом ученые обращают внимание на тот факт, что точная причина этого явления пока не установлена.
Помимо этого, побочные эффекты от применения данной вакцины от коронавируса можно выявить только с помощью специального анализа крови.
"Ничем, кроме вакцины, нельзя объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ", — прокомментировал результаты работы специалистов участвовавший в исследовании норвежский профессор гематологии Пол Андре Хольм.
С ним согласны представители немецкого университета Грайфсвальда, где профессор медицины Андреас Грайнахер перечислил симптомы опасной реакции организма на AstraZeneca. Это:
- головные боли,
- головокружение,
- нарушение зрения.
Помимо этого ученые добавили, что нейтрализовать негативные последствия и побочные реакции человека на применение вакцины AstraZeneca можно разжижающими кровь препаратами и иммуноглобулином.
https://1prime.ru/sience/20210320/833282582.html