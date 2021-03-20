МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. По мнению ученых, тромбоз и тромбоэмболия после вакцинации препаратом британо-шведскоого производителя вакцин AstraZeneca связан с редкой реакцией организма, сообщает The Wall Street Journal.

Итак, две группы специалистов из Норвегии и Германии провели независимые исследования. Они обнаружили, что данная вакцина вызывает аутоиммунную реакцию, которая провоцирует образование антител. Они, в свою очередь, взаимодействуют с тромбоцитами.

При этом ученые обращают внимание на тот факт, что точная причина этого явления пока не установлена.

Помимо этого, побочные эффекты от применения данной вакцины от коронавируса можно выявить только с помощью специального анализа крови.

"Ничем, кроме вакцины, нельзя объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ", — прокомментировал результаты работы специалистов участвовавший в исследовании норвежский профессор гематологии Пол Андре Хольм.

С ним согласны представители немецкого университета Грайфсвальда, где профессор медицины Андреас Грайнахер перечислил симптомы опасной реакции организма на AstraZeneca. Это:

головные боли,



головокружение,

нарушение зрения.

Помимо этого ученые добавили, что нейтрализовать негативные последствия и побочные реакции человека на применение вакцины AstraZeneca можно разжижающими кровь препаратами и иммуноглобулином.