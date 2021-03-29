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ВОЗ описала путь коронавируса от летучих мышей к людям
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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) описали путь вызвавшего мировую пандемию коронавируса от летучих мышей к человеку. Как пишет агентство Associated Press,... ПРАЙМ, 29.03.2021
новости, технологии, наука
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) описали путь вызвавшего мировую пандемию коронавируса от летучих мышей к человеку.
Как пишет агентство Associated Press, они считают наиболее вероятной версию передачи инфекции людям через другие виды животных.
В докладе ВОЗ говорится, что этот вирус находили у броненосцев, норок и кошек. Эти и другие животные и могли перенести вирус человеку.
При этом версия о том, что пандемия является результатом утечки материала из лаборатории, в ВОЗ называют маловероятной и предлагают ее не расследовать.
Другим вариантам передачи вируса к человеку эксперты организации рекомендуют продолжать с исследованием.
Как отмечает агентство, предоставленный журналистам доклад является только предварительной версией документа. Итоговый вариант опубликуют в течение нескольких дней.