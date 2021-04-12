МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Для развития космической сферы в России можно привлечь частный капитал, как это делают в других странах. Таким мнением поделился в интервью "Ридусу" зампредседателя комитета Госдумы России по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко. Космическим туристам в России предложат ускоренный курс подготовки

"Необходимо, на мой взгляд, подумать о привлечении в космическую сферу частного капитала, как это делают наши зарубежные партнеры. Частный капитал может работать более эффективно, чем государственные средства", — сказал Кравченко. По словам парламентария, первый полет первого человека в космос — это победа советского народа, но России надо продолжить создавать комфортные условия для развития космической сферы.

Кравченко отметил, что сегодня у России есть ракета-носитель "Союз", которая постоянно совершенствуется и используется во всем мире. "В течение многих лет этой ракете не было никакой альтернативы", — уточнил он.

Помимо этого, в России разрабатывается транспортно-энергетический модуль и готовится к запуску аппарат "Луна-25", предназначенный для исследования грунта в приполярном районе спутника Земли, рассказал депутат.