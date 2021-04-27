МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия повторила космический рекорд почти 30-летней давности. За последние 2,5 года Россия успешно провела 58 пусков космических ракет подряд, и ни один из них не закончился аварией. Об этом сообщают РИА Новости.

26 апреля Россия удачно запустила 58-ую ракету с 2018 года. 27 из этих пусков были сделаны с космодрома Байконур, 19 с Плесецка, семь с Куру во Франции и пять с космодрома Восточный.

В 2018 году пилотируемая ступень ракеты "Союз-ФГ" дала сбой во время разделения с другой ступенью. На борту корабля находились два человека, россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Их удалось успешно вернуть на землю.

В последний раз такой рекорд устанавливался в феврале 1992 — феврале 1993 года. В Советском союзе этот рекорд был намного больше по времени. С января 1983 по ноябрь 1984 СССР успешно запустил 185 ракет.