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https://1prime.ru/sience/20210427/833549576.html
Россия повторила давний космический рекорд
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Россия повторила космический рекорд почти 30-летней давности. За последние 2,5 года Россия успешно провела 58 пусков космических ракет подряд, и ни один из них не закончился... ПРАЙМ, 27.04.2021
рекорд, россия, космос, новости, технологии, наука
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия повторила космический рекорд почти 30-летней давности. За последние 2,5 года Россия успешно провела 58 пусков космических ракет подряд, и ни один из них не закончился аварией. Об этом сообщают РИА Новости.
26 апреля Россия удачно запустила 58-ую ракету с 2018 года. 27 из этих пусков были сделаны с космодрома Байконур, 19 с Плесецка, семь с Куру во Франции и пять с космодрома Восточный.
В 2018 году пилотируемая ступень ракеты "Союз-ФГ" дала сбой во время разделения с другой ступенью. На борту корабля находились два человека, россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Их удалось успешно вернуть на землю.
В последний раз такой рекорд устанавливался в феврале 1992 — феврале 1993 года. В Советском союзе этот рекорд был намного больше по времени. С января 1983 по ноябрь 1984 СССР успешно запустил 185 ракет.