МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подготовится к гипотетическому столкновению астероида с нашей планетой. Масштабные исследования проведут ученые Лаборатории реактивного движения (JPL), входящей в состав управления. Google показал, как изменился климат на Земле за 36 лет

На сайте NASA сообщается о том, сценарий фиктивного удара будет отрабатываться во время 7-й конференции IAA Planetary Defense, организованной Управлением ООН по вопросам космического пространства в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA). В течение пяти дней конференции, начиная с 26 апреля, руководители учений будут информировать участников о новом статусе и запрашивать обратную связь для следующих шагов на основе смоделированных данных. Такие "настольные учения", как поясняют в агентстве, позволят исследовать возможную реакцию специалистов и соответствующих организаций и разработать план действий на случай подобной ситуации.

Как до этого информировали в NASA, в марте к Земле уже приближался астероид 2001 FO32 — самый большой из подобных небесных объектов, которые подойдут максимально близко к нашей планете в 2021 году. Впервые он был обнаружен 20 лет назад.