2021-04-28T17:41:00+03:00
2021-04-28T18:01:57+03:00
2021-04-28T17:41:00+03:00
2021
https://1prime.ru/sience/20210428/833565515.html
NASA ведет подготовку к столкновению астероида с Землей
Наука
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подготовится к гипотетическому столкновению астероида с нашей планетой. Масштабные... ПРАЙМ, 28.04.2021
земля, наука, новости, технологии, наука
https://1prime.ru/images/83233/90/832339032.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83233/90/832339032.jpg
https://1prime.ru/images/83233/90/832339028.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83233/90/832339028.jpg
https://1prime.ru/images/83233/90/832339025.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83233/90/832339025.jpg
https://1prime.ru/digital/20210416/833478298.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подготовится к гипотетическому столкновению астероида с нашей планетой. Масштабные исследования проведут ученые Лаборатории реактивного движения (JPL), входящей в состав управления.
На сайте NASA сообщается о том, сценарий фиктивного удара будет отрабатываться во время 7-й конференции IAA Planetary Defense, организованной Управлением ООН по вопросам космического пространства в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA). В течение пяти дней конференции, начиная с 26 апреля, руководители учений будут информировать участников о новом статусе и запрашивать обратную связь для следующих шагов на основе смоделированных данных. Такие "настольные учения", как поясняют в агентстве, позволят исследовать возможную реакцию специалистов и соответствующих организаций и разработать план действий на случай подобной ситуации.
Как до этого информировали в NASA, в марте к Земле уже приближался астероид 2001 FO32 — самый большой из подобных небесных объектов, которые подойдут максимально близко к нашей планете в 2021 году. Впервые он был обнаружен 20 лет назад.