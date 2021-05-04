МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российским разработчикам в сфере биотехнологий на ранней стадии должно быть доступно венчурное финансирование или государственные субсидии, чтобы поддержать развитие сектора, такое мнение высказал РИА Новости директор по операционной работе кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково" Владимир Егоров. События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 мая

Биотехнология в классическом понимании — наука о производстве ценных веществ и продуктов с использованием природных биологических микроорганизмов, растительных и животных клеток. В основе современного биотеха лежат генная и клеточная инженерия. Эти методы направлены на конструирование новых, не существующих в природе сочетаний генов. Наибольшее применение генная инженерия нашла в сельском хозяйстве и медицине.

"Биотех — это очень сильно зарегулированная область. Отдельно лицензируется и проверяется производство лекарств и медицинских изделий, а также обслуживание медицинской техники, любые новые продукты перед выходом на рынок должны проходить через многоступенчатые испытания безопасности и эффективности. Это необходимые меры, но они создают высокий барьер для инноваций", — объяснил Егоров.

При этом, отмечает он, в отрасли высоки технологические риски. "Поэтому нужно, чтобы для разработчиков ранних стадий было доступно венчурное финансирование, готовое нести высокие риски провала, или государственные субсидии. В России венчурный рынок не настолько большой, чтобы поддерживать значительное количество ранних разработок, поэтому государственная поддержка необходима", — считает собеседник агентства.

Он в связи с этим отметил уже существующие программы министерства промышленности и торговли, ряд грантовых программ институтов развития, таких как Фонд содействия инновациям и Фонд "Сколково", которые привели к появлению на рынке новых лекарств и медицинских изделий.

"Инновационным решениям часто нужна регуляторная поддержка, так как они не всегда соответствуют стандартным требованиям регулятора, самый яркий пример — искусственный интеллект для здравоохранения", — также добавил Егоров.