МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Канадская компания Geometric Energy Corporation (GSC) заявила о заключении договоренности со SpaceX о запуске в 2022 году искусственного спутника на Луну, миссия будет полностью профинансирована при помощи криптовалюты Dogecoin.

В рамках миссии, которая получила название DOGE-1, GSC и SpaceX планируют в первом квартале 2022 года запустить 40-килограммовый микроспутник на ракете SpaceX Falcon 9. Илон Маск заявил, что Dogecoin "захватит мир", после чего тот упал в цене

"Миссия продемонстрирует применение криптовалюты за пределами околоземной орбиты и заложит основу для межпланетной торговли. Мы с нетерпением ждем запуска DOGE-1 на Луну!" — сказал вице-президент SpaceX по продажам Том Очинеро, его слова приводятся в релизе GSC.

В свою очередь, руководитель компании Geometric Energy Corporation Самюэль Рид подчеркнул, что криптовалюта Dogecoin после заключения сделки "такого масштаба" укрепляется как "расчетная единица для лунного бизнеса в космическом секторе".

"Doge зарекомендовала себя как быстрая, надежная и криптографически безопасная цифровая валюта, которая работает, когда обычные банки не могут, и достаточно сложно устроена, чтобы полностью профинансировать коммерческую миссию на Луну. Она был выбрана в качестве расчетной единицы для ведения всех дел SpaceX и Geometric Energy Corporation по вопросам, связанным с Луной, и создает прецедент для будущих миссий на Луну и Марс", — говорится в заявлении компании.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в сатирическом шоу Saturday Night Live заявил, что низколиквидная и малоизвестная криптовалюта Dogecoin "захватит мир", после чего она упала в цене.

Dogecoin — криптовалюта, основанная на алгоритме лайткоина. Система Dogecoin была запущена в декабре 2013 года. Преимущества расчета "догами" — неощущаемый размер комиссии и высокая скорость подтверждения сделок.