МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" с надводным стартом планируется завершить до конца лета, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350, сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

"Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" в исполнении для надводных кораблей планируется завершить до конца лета. Испытания будут вестись с борта фрегата "Адмирал Горшков", запланированы несколько стрельб как по морским, так и по наземным мишеням. Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба двумя ракетами одновременно по наземной и морской цели", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "затем испытания будут продолжены с борта подводного носителя с директивными сроками завершения государственных испытаний ракетного комплекса и с надводным, и с подводным стартом до конца года".

По словам источника, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

До настоящего времени, по данным Минобороны РФ, "Горшков" выполнил три пуска ракеты "Циркон" в рамках испытаний, два — по морским мишеням и один — по наземной цели. Все стрельбы состоялись в 2020 году.

Напомним, что "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. При этом скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров). Максимальная дальность ракеты заявлена в 1 тысячу километров. "Циркон" может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.

Фрегат "Адмирал Горшков" — головной корабль проекта 22350, "Адмирал Касатонов" — первый серийный. Основное вооружение фрегатов этого проекта составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".